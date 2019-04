Brønshøj og Husum samler ind til kræftforskningen

- Danske kræftforskere gør hele tiden fremskridt, og det betyder, at færre i dag dør af kræft og flere lever længere. I 2019 forventer Kræftens Bekæmpelse at uddele omkring 250 millioner kroner til forskning.

Af Erik Fisker

– Danske kræftforskere gør hele tiden fremskridt, og det betyder, at færre i dag dør af kræft og flere lever længere. I 2019 forventer Kræftens Bekæmpelse at uddele omkring 250 millioner kroner til forskning. Ved landsindsamlingen søndag den 7. april vil vi I Brønshøj og Husum give vores bidrag til at styrke vigtig kræftforskning. Pengene går til foreningens arbejde med forskning, patientstøtte og forebyggelse af kræft, siger Janni Rytsel, der er frivillig i Kræftens Bekæmpelse, distrikt Husum.

Hver gang Kræftens Bekæmpelse får 100 kr., går 62 kr. til forskning i kræft. 19 kr. går til hjælp og støtte til patienter, 16 kr. til oplysning og 3 kr. til administration. Kræftens Bekæmpelse har sit eget forskningscenter og uddeler samtidig penge til projekter på forskningsinstitutioner i hele Danmark. I 2019 forventer Kræftens Bekæmpelse at uddele omkring 250 mio. kr.

– Vi håber, at vi bliver mindst lige så mange indsamlere i år. Vi skal intensivere forskningen og sikre, at den gode udvikling fortsætter. Derfor vil vi opfordre alle i Brønshøj og Husum til at engagere sig i landsindsamlingen. Enten ved at melde sig som indsamler eller ved at have penge klar til den indsamler, som kommer forbi søndag den 7. april.

Man kan melde sig som indsamler i Brønshøj eller Husum på tlf. 7022 2019 eller på www.indsamling.dk.