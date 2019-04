Bunden rykker nærmere

Boldklubben Fix led et nyt nederlag og er nu kun fem point over nedrykningsstregen

Af Jan Løfberg

I fodboldens serie 1 tabte Fix for anden kamp i træk med 0-2. Denne gang på udebane til KFB på Kløvermarken. Det betyder, at boldklubben fra Pilesvinget er placeret på 11. pladsen blot fem point over nedrykningsstregen til bundholdet CBS Sport, der efter sejren på 2-0 over Fix fulgte op ved at spille uafgjort 1-1 mod Østerbro IF.

Næste kamp for Fix er torsdag den 9. maj kl. 20.10 i Gentofte Sportspark mod FC Græsrødderne, der er placereret på andenpladsen.

I serie 2 stod Boldklubben Stefan over i denne weekend. Næste kamp på fredag den 3. maj kl. 18.15 på Kløvermarken mod FK6K.