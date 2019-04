Den almene boligsektor – et nødvendigt valgtema

Én million mennesker bor almennyttigt i Danmark. Der er mange stemmer i det almennyttige. Den kommende valgkamp kan bane vej for en debat om en bedre almen boligsektor og et styrket beboerdemokrati.

Af John Steen Johansen

Af John Steen Johansen, afdelingsformand SAB, Bellahøj I og II

KRONIK

Der vil være betydelige samfundsmæssige gevinster ved bedre offentlig kontrol af de mange pengestrømme i de store boligselskaber. Selskaber der stort set kun er underlagt deres udvidede egenkontrol.

Der er store fordele for boligselskaberne og forstyrrende interesser i form af byggesagshonorarer forbundet med de mange store renoveringer. Det er økonomisk usundt. Det fremmer ikke effektivitet i drift, byggeri og renovering i den almene sektor.

Mange store renoveringsprojekter i almennyttige boligområder har for længst udviklet sig til en selvstændig industri drevet af nedslidningslogik, renoveringsefterslæb og omkostningstunge genhusninger, hvor de efterfølgende forhøjede huslejer medfører større behov for boligstøtte, som igen betales af skatteyderne.

Når nedslidning af boligmassen betaler sig for de store boligselskaber, har det konsekvenser for kvaliteten af vedligehold og renovering af mange almennyttige boligområder og afgørende betydning for grundlæggende leve- og opvækstvilkår for voksne, børn og unge.

Når de samlede renoveringsomkostninger for store renoveringer som de karakteristiske højhuse, Søndermarken på Frederiksberg og den ikoniske Bellahøjbebyggelse i Brønshøj-Husum, begynder at nærme sig de gennemsnitlige bygge- og anlægsudgifter til alment nybyggeri, er det på tide at få en offentlig debat om det økonomisk forsvarlige at gennemføre sådanne renoveringsprojekter med støtte fra Landsbyggefonden.

Regeringen har tilkendegivet, at den ønsker en modernisering og effektivisering af den almene boligsektor, hvor det overordnede mål er at fremme sparsommelighed og øge effektivitet og derved skabe muligheder for at kunne nedsætte huslejen i det almene byggeri, uden at kvalitet og service forringes.

Gør Landsbyggefonden til en uafhængig national tænketank, der kan analysere og udvikle den almennyttige sektor med henblik på at optimere byggeri, boligvilkår, drift, renovering og administration. Uafhængigt af de magtfulde boligselskaber og deres særinteresser.

En uafhængig tænketank, der trækker på uvildig ekspertise, kan komme den velbeslåede almene boligsektor og de mange beboere i det almennyttige til hjælp med analyser og forslag til en velfungerende og omkostningsbevidst økonomi, sikre ordentlighed, skabe gennemsigtighed og effektiv drift i kombination med miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed.

Indfør direkte valg til boligorganisationerne og Landsbyggefonden i lighed med de store medlemsejede pensionskasser. Det fungerer glimrende. Det vil være en god begyndelse. På den måde vil beboerne i den almene sektor få direkte indflydelse på hvem, der forvalter de mange penge, de indbetaler til boligselskaberne og Landsbyggefonden.