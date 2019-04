Den fede rock i Brønshøj

Chimbo’s Revivals spiller den gode, gamle rock. Foto: Pressefoto.

Chimbo’s Revival gæster Kulturhuset Pilegården den 4. april

Af Redaktionen, redigeret

De spiller rock fra 50erne og 60erne. Ingvar ”Chimbo” Kristensen står i spidsen for Chimbo’s Revival og leverer med sin fantastiske stemme og helt særlige guitarstil et af de mest autentiske bud på et upoleret og uforfalsket rock ’n’ Roll Show. Det sker torsdag den 4. april kl. 20 i Kulturhuset Pilegården.

Med på bas er Søren Engel, der var med til at starte Delta Blues Band, som han spillede med i 40 år. På guitar er Carsten Larsson, der bl.a. spiller på Tamra Rosanes to seneste albums udgivet med bandet Rockabilly Heart.

Philip Bo Knudsen, der tidligere har været ankermand i One Way Out og The Thrill, spiller trommer og er garant for, at musikken swinger, og at Chimbo’s Revival altid kommer sikkert i havn.

Arrangør er Music House Brønshøj med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Billetter kan købes i døren. Læs mere på pilegaarden.kk.dk