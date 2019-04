Der sker i kirken uge 15

ARS NOVA. Foto: Jeppe Bjørn

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Præst fortæller om udstationering i Kabul

Til fredagscaféen den 12. april, kl. 14 i Bellahøj Kirke kommer sogne-og feltpræst Signe Danielsen og fortæller om sin udstationering til Kabul i Afghanistan. Hun vil bl.a. give et indblik i, hvordan det er at tænke kirke på en helt anden måde, og hvordan det er at være præst for de danske soldater. Undervejs er der sang og kaffe. Foredraget er gratis.

International duo gæster Tingbjerg Kirke

Der afholdes klaverkoncert med duoen Rosgard Lingardsson og João Lucena e Vale i Tingbjerg Kirke tirsdag den 16. april, kl. 19. Der spilles firhændigt klavermusik af nordiske og sydlandske komponister blandt andet Carl Nielsen, Gade og Aulin.

Som pianist har Rosgard spillet mange solo- og kammerkoncerter i Europa og USA og har tidligere gæstet Tingbjerg Kirke, og denne gange har hun en pianistkollega med, João Lucena e Vale, der er uddannet som pianist i Paris, og har deltaget i mange masterclasses og indspillet cd’er. Gratis og alle er velkomne.

Koncert i Husum Kirke

Der afholdes koncert med Vokalgruppen ARS NOVA Copenhagen i Husum Kirke torsdag den 11. april, kl. 19. ARS NOVA er et af Danmarks mest internationalt anskrevne kor, og til koncerten, synger de under ledelse af deres chefdirigent Paul Hillier musik af di Cortona, Jackson, Tavener, MacMillan og Arvo Pärt. Fri entré.

Gudstjeneste med kyllinger og æg

Påsken er temaet, når der fredag den 12. april, kl. 10 afholdes påske- og børnehavegudstjeneste i Husum Kirke med kyllinger, æg og påskeliljer for menighedsbørnehaven og alle andre interesserede med sognepræst Iben Hornshøj Sørensen. Der afsluttes med saft i mødesalen.

Børnehavekor i Husum

De ældste børn i Humlebo Børnehave synger kor i Husum Kirke fredag den 12. april, kl. 16.30. Det er Christina Schimmell Rindorf, der leder børnehavekorene. Børnene synger et udvalg af de salmer og sange, de har lært, for forældre og andre interesserede. Om tryllende hekse, en abe, der ikke vil gå i skole, og om stjerner og julens klokker.

Café Sammen i Husum Kirke

Husum Kirke har startet et nyt fællesskab, Café Sammen, hvor der er plads til at være kreativ, spille spil eller drøfte avisen over en kop kaffe – næste gang onsdag den 17. april, kl. 10-12.

Caféen er åben for alle, og der lægges vægt på, at fællesskabet er båret af en hyggelig stemning. Medbring egne kreative sysler – og invitér en ven/veninde/nabo med.

Fredagsmøde i Husumvold Kirke

Morgenandagt og Fredagsmøde i Husumvold Kirke fredag den 12. april, kl. 10 giver mulighed for at møde Gianni Schicchi i Giacomo Puccinis opera af samme navn. Den florentinske ridder optræder i Dantes ”Inferno” og er modellen til Harlekin i commedia dell’arte. Husumvold Kirkes kordegnevikar, tidligere operasanger, Hans Jørgen Laursen, præsenterer figuren. Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer. Der startes med en kort andagt i kirkerummet kl. 10.

Påskens musik i Husumvold Kirke

Der er musik op til påske tirsdag den 16. april, kl. 16.30-17.30 i Husumvold Kirke, der traditionen tro inviterer til en tirsdagstime i den stille uge, hvor påskens musik og billeder sammen præsenteres. Der lægges vægt på det meditative og det spirituelle i valg af musik og billeder. Eva Maria Jensen spiller orgel, og Nicolai Elsberg (bas) medvirker med arier fra J. S. Bachs passioner. Fri entré.

Foredrag om folkekirkens beredskab

Kirken rykker også ud, når der sker store katastrofer. Det ved om nogen Leif G. Christensen, der er sognepræst ved Helligåndskirken i København. Han har i en årrække studeret kirkens katastrofearbejde over hele verden, blandt andet i New York. Tirsdag den 16. april, kl. 14 besøger han Brønshøj Sognehus, hvor han vil fortælle om sine erfaringer med kirkens beredskab.

Gudstjenester uge 15:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 14/4, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Louise Miskow

Onsdag 17/4, kl. 14:

Ældregudstjeneste

v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 14/4, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 14/4, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 14/4, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 14/4, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 14/4, kl. 10.30:

Familiegudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 14/4, kl. 11:

Højmesse

Søndag 14/4, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 14/4, kl. 10:

Familiegudstjeneste

v/Morten Miland Samuelsen