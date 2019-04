Det sker i kirken uge 16

Sognepræst Iben Palle Hansen dækker bord i kirken. Foto: Thomas Busk

Ugens og påskens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Måltidsgudstjeneste i Brønshøj Kirke

Fællesspisning hører skærtorsdag til. Det er aftenen, hvor Jesus spiste det sidste måltid med sine 12 disciple, og det vil blive markeret i Brønshøj Kirke skærtorsdag, den 18. april, kl. 18 med en måltidsgudstjeneste. Sognepræst Iben Palle Hansen står for denne tjeneste, hvor der vil blive serveret lam.

Påskeæggejagt i præstegårdshaven

Mandag den 22. april kl. 10, 2. påskedag, er der børnegudstjeneste i Brønshøj Kirke. For gudstjenesten står sognepræst Peter Nejsum. Gudstjenesten markerer også afslutningen for Kirkemusene – Brønshøj Kirkes minikonfirmander. Efter gudstjenesten er der påskeæggejagt i præstegårdshaven.

Påskemåltid i Husum Kirke

Der inviteres til messiansk påskemåltid skærtorsdag den 18. april, kl. 19 i Husum Kirke. Det bliver en ganske særlig gudstjeneste ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby. Gudstjenesten har form af et måltid, og måltidet er inspireret af det, som Jesus sammen med sine disciple spiste, aftenen før han blev korsfæstet. Der er tale om et symbolsk måltid bestående af æg, kyllingelår, usyret brød og lidt urter, så det kan være en god idé at have spist lid t hjemmefra. Det gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.

Café Sammen i Husum Kirke

Husum Kirke har startet et nyt fællesskab, Café Sammen, hvor der er plads til at være kreativ, spille spil eller drøfte avisen over en kop kaffe. Caféen er åben for alle, og næste møde afholdes onsdag den 17. april, kl. 10-12.

Børnekoret synger 2. påskedag

Mandag den 22. april, kl. 10.30 inviterer Husum & Husumvold Kirke inviterer sammen til familiegudstjeneste i Husum Kirke. De to kirkers børnekor synger igen i år, under ledelse af korleder Christina Schimmell Rindorf. Bagefter er der lidt at spise og drikke.

Musik op til påske

I Husumvold Kirke spilles tirsdag den 16. april, kl. 16.30-17.30 musik op til påske. Traditionen tro bruges en tirsdagstime i den stille uge, hvor højtidens musik og billeder sammen præsenteres. Eva Maria Jensen spiller orgel, og Nicolai Elsberg (bas) medvirker med arier fra J. S. Bachs passioner. Fri entré.

Gudstjenester uge 16:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 18/4, kl. 17:

Bellahøjmesse – og

påskemiddag v/ Peter Møller Jensen og Louise Miskow

Fredag 19/4, kl. 15:

Passionsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Lørdag 20/4, kl. 21:

Påskenatsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Søndag 21/4, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Johanne Haastrup

Mandag 22/4, kl. 14:

Børnegudstjeneste

v/ Sigurd Barrett, Asser

Skude og Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Torsdag 18/4, kl. 18:

Måltidsgudstjeneste

v/ Iben Palle Hansen

Fredag 19/4, kl. 10:

Langfredagsgudstjeneste

v/ Karsten Thomsen

Søndag 21/4, kl. 10:

Højmesse

v/ Peter Nejsum

Mandag 22/4, kl. 10:

Børnegudstjeneste

v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 18/4, kl. 19:

Messiansk påskemåltid

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Fredag 19/4, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Søndag 21/4, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Mandag 22/4, kl. 10.30: Familiegudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Torsdag 18/4, kl. 17:

Aftengudstjeneste med spisning v/ Stig Boel

Fredag 19/4, kl. 10:

Gudstjeneste v/ Stig Boel

Søndag 21/4, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Mandag 22/4, kl. 10.30:

Familiegudstjeneste i

Husum Kirke

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 18/4, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Søndag 21/4, kl. 10:

Festgudstjeneste

i Husumvold Kirke

v/ Mette Basbøll

Mandag 22/4, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Torsdag 18/4, kl. 17:

Gudstjeneste med spisning v/ Ib Ehlers Jørgensen

Fredag 19/4, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Søndag 21/4, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Mandag 22/4, kl. 10.30: Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 21/4, kl. 11:

Højmesse

Søndag 21/4, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Torsdag 18/4, kl. 18:

Gudstjeneste

v/Morten Miland Samuelsen

Fredag 19/4, kl. 15:

Gudstjeneste

v/ Kristian von Späth

Søndag 21/4, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen

Mandag 22/4, kl. 10:

Gudstjeneste

v/ Kristian von Späth