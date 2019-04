Det sker i kirken uge 17

Muldvarpen Mulle. Foto: Barbara Rothenborg

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

Gudstjeneste for de helt små

Søndag den 28. april, kl. 10.30 er der gudstjeneste for de helt små i Bellahøj Kirke. Først skal man vække Muldvarpen Mulle, som ikke vil gå glip af at møde alle de søde børn. Der skal også synges ”I østen stiger solen op”, og mange af de andre dejlige sange børnene har lært at synge og danse til ved Babysalmesang og Rytmik og salmer. Alle børn og familier, der er interesseret i at deltage i sang, dans, rytmik og bevægelse, er velkomne. Efter gudstjenesten er der hygge med en kop kaffe og lidt sødt.

Sange med øjeblikket og evighedens toner

Bellahøj Kirke indbyder til en aften med Arne Andreasen og Janne Wind, der er kendt for at levere en smuk, musikalsk oplevelse og som gerne inviterer deltagerne med til at synge med på en del af sangene og salmerne. Koncerten foregår i Bellahøj Kirke lørdag den 27. april, kl. 20. Aftenen starter med gudstjeneste kl. 17, og derefter er der middag til 60 kr. Tilmelding til middagen på 24621930 eller via hjemmesiden. Koncerten, der starter kl. 20, er gratis.

Foredrag med kvinderets-forkæmper

Fredag den 26. april, kl. 14 afholdes foredrag med Lis Bisgaard i Bellahøj Kirke. Lis er (endnu en) af en perlerække af stærke kvinder, som har gæstet fredagscaféen, og som med sit engagement og liv har været med til at skabe nye standarder for, hvad kvinder kan og hvorfor det er så vigtigt med f.eks. ligestilling og kvinders rettigheder. Foredraget er gratis. Lis Bisgaard blev teolog som 35 årig og blev den første kvindelige præst i Randers. Efter 5 år i Randers var hun præst i Aarhus og medlem af Aarhus Byråd i 8 år. Fra 2013-2017 Lis Bisgaard præst ved Tingbjerg Kirke.

Gudstjenester uge 17:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 25/4, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Lørdag 27/4, kl. 17:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Søndag 28/4, kl. 10.30:

Småbørnsgudstjeneste

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 28/4, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 25/4, kl. 17:

Gud & Gaffel

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 28/4, kl. 10.30:

Juniorgudstjeneste

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 28/4, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 28/4, kl. 10.30:

Kirkebrunch

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 28/4, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 28/4, kl. 11:

Højmesse

Søndag 28/4, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 28/4, kl. 11:

Højmesse på engelsk

v/ Kristian von Späth