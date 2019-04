Det sker i kirken uge 18

Organist Christian Kampmann Larsen. Foto: presse

Ugens arrangementer og Gudstjenester i lokalområdet

Af Erik Fisker

En moderne salmedigter i Aftenrum

Nikolaj Paakjær kommer på besøg i Bellahøj Kirkes Aftenrum torsdag den 2. maj, kl. 19. Aftenen starter med en visning af en kort musikdokumentar Filmen handler om sangene fra hans album ’Sidste telefon før havet’ og tager tilhørerne med på en rejse gennem de scener, der har inspireret Nikolaj til at skrive – fra København over den jyske hede til det brusende ophav i Vestjylland.

Nikolaj Paakjærs tekster har associationer til både Dan Turells storbydigtning og Steen Steensen Blichers melankoli. Den danske vise- og salmetradition har været en stor del af hans opvækst; noget som sangene på albummet bærer præg af. I 2017 fik han udgivet fire salmer i Kirkesangbogen.

Morgensang i Husum

Der er morgensang, andagt, kaffe og morgenbrød torsdag den 2. maj, kl. 9-10 i Husum Kirkes mødesal – noget der sker hver torsdag. Kirkens sognepræster leder på skift morgensangen, og denne torsdag ved sognepræst Iben Hornshøj Sørensen.

Musik af Beethoven og Strauss

Torsdag den 2. maj, kl. 19 afholdes koncert i Husum Kirke under mottoet ”kærlighed til kammermusik”. Violinisten Benedikte Damgaard og pianisten Emil Gryesten sat sig for at formidle de uendelige muligheder for musikalsk sammenspil, der åbner sig i den musik, der er skabt for klaver- og violinduo. De to unge musikere spiller ved denne koncert musik af bl.a. Beethoven og Richard Strauss. Fri entré.

Spirekor og børnekor

Der er musik og fællesskab, når Husum & Husumvold Kirkers Børnekor og kirkernes Spirekor mødes. Børnekoret for 2.-5. klasse mødes mandage kl. 16.30 i Husum Kirke, mens Spirekoret for 0.-1. klasse mødes onsdage kl. 16.30 i Husumvold Kirke.

Det er gratis at være med i koret, og tilmelding sker på www.husumvoldkirke.dk og www.husumkirke.dk.

Børnene lærer at skabe musik sammen med andre, lytte til hinanden, læse lidt noder, synge rent og bruge stemmen rigtigt. Korleder for begge kor er Christina Schimmell Rindorf. Koret optræder ved forskellige lejligheder i løbet af året, bl.a. ved juletræstænding i Husum Bypark og til familiegudstjeneste med Lucia i Husum Kirke.

Fredagsmøde med Cecilie Nielsen

Fredagsmødet i Husumvold Kirke den 3. maj, kl. 10-12 får besøg af Cecilie Nielsen, og temaet er formidling af historie. Cecilie Nielsen er bl.a. kendt som DRs vært på programmer som ”Guld i Købstæderne”, ”1000 års tro”, og ”Ekspeditionen – På sporet af Vitus Bering”, men hun arbejder også selv med produktionen af de historiske TV-dokumentarer, hun er vært på.

Fredagsmødet er hyggeligt samvær suppleret med aktuelle og nærværende foredrag, fællessang og personlige erindringer.

Forårskoncert i Husumvold

Onsdag den 8. maj, kl. 18 indbydes der til forårskoncert i Husumvold Kirke med Dansk Vandrelaugs Sangkor med Bjarne Kiel som dirigent. Efter koncerten vil alle blive indbudt til hygge og snak henover en kop kaffe. Gratis adgang.

Orgelmusik i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 2. maj, kl. 19.30 kan man høre Christian Kampmann Larsen spille orgelmusik af Joh. Seb. Bach, Max Reger og Marcel Dupré i Grundtvigs Kirke. Fælles for de tre komponister er deres brug af det såkaldte kontrapunkt – en selvstændig modstemme.

Når man f.eks. hører en fuga af Bach hører man først fugatemaet, men når en ny stemme overtager fugatemaet, er det den dygtige komponist der kan lave et lige så spændende kontrapunkt.

Gratis adgang.

Flamenco i Tingbjerg Kirke

Der kan opleves flamenco-dans i i Tingbjerg Kirkes fine rum onsdag den 8. maj kl. 19.30. Aftenen byder på traditionel flamenco, dans og guitar med tre af Skandinaviens bedste flamenco artister. Flamenco er en dans fuld af passion, sensualitet og ikke mindst energi.

De 4 artister er Julie Andkjær Olsen: dans, Gustavo Rey: sang og Poul Jacek Knudsen på guitar.

Gudstjenester uge 18:

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 5/5, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 5/5, kl. 10:

Højmesse

v/ Iben Palle Hansen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 5/5, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Tirsdag 7/5, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 5/5, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Søndag 5/5, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 5/5, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 5/5, kl. 11:

Højmesse

Søndag 5/5, kl. 17.30:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 5/5, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen