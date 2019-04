EDC Brønshøj bliver en del af EDC Poul Erik Bech

EDC Poul Erik Bech, der er Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed har nu boligbutik i Brønshøj, hvor der også oprettes et Købermæglercenter

Af Erik Fisker

Boligbutikken har tidligere været ejet af Arne Madsen og hans datter Dorte Thorsen. De fortsætter begge i Brønshøj butikken som medejere, hvor Arne fungerer som mægler, og Dorte Thorsen får ansvaret for et nyetableret købermæglercenter.

– Vi er allerede repræsenteret i området med butikker i Vanløse, Nørrebro og Rødovre, og vi er derfor rigtigt glade for, at vi fik muligheden for at udvide med en ekstra i Brønshøj, fortæller Poul Erik Bech. – Mange købere kommer uden for lokalområdet, så det, at vi er stærkt repræsenteret både i København og omegn giver boligsælgerne i Brønshøj en unik mulighed for at få kontakt til flest mulige potentielle købere, tilføjer han.

– Det er en stor glæde for os at Arne Madsen og hans datter Dorte Thorsen bliver en del af vores virksomhed, således at de tætte relationer til kunderne bevares, forklarer Poul Erik Bech. I forbindelse med købet vil Poul Erik Bech desuden opgradere bemandingen, hvorfor han leder efter partner til butikken i Brønshøj.

Købermæglercenter

I forbindelse med købet er det besluttet at etablere et købermæglercenter som skal hjælpe såvel sælgere, der skal købe igen samt de købere, der ikke køber deres bolig hos EDC, med rådgivning i købsprocessen.

En stor del af ejendomsmæglervirksomheden EDC Poul Erik Bech ejes af en almennyttig fond, som via overskuddet i mæglervirksomheden støtter foreninger, hvor frivillige ildsjæle brænder for at gøre en forskel for andre. Kender man en forening, som man synes bør støttes, kan yderligere oplysninger findes på poulerikbechfonden.dk