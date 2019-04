En klassisk sommerbebuder

Kamelen er årets nye forlystelse i Tivoli. Foto: Pressefoto.

I samarbejde med Tivoli sætter vi billetter på spil

Af Redaktionen, redigeret

For mange mennesker er det bedste bevis på, at det er ved at blive sommer, når Tivoli åbner for sommersæsonen. Tivoli har netop åbnet, og påskeliljerne og tulipanerne har nikket goddag til gæsterne. Sommersæsonen byder på 174 åbningsdage, og den varer til og med den 22. september.

Tivoli blev grundlagt i 1843, så efterhånden kan man godt tillade sig at kalde Tivoli ”for den gamle have”. Som altid er der dog nyheder på programmet. Rutsjebanen Kamelen bliver den første forlystelsesnyhed, som gæsterne får glæde af. Kamelen erstatter Karavanen, der er gået på pension. Turen i Kamelen bliver længere, og den har et design i orientalsk stil med kupler og minaret. Med 26 km i timen kører den tilpas hurtigt til, at børn, og såmænd også voksne, får sug i maven i svingene.

Divaer i glas

I øjeblikket optræder Rytteriet med Martin Buch og Rasmus Botoft sammen med Bodil Jørgensen i Glassalen. Senere rykker Dyrene i Hakkebakkeskoven ind i salen. Til august får publikum mulighed for at se forestillingen Divaer i Glas. Her optræder Caroline Henderson, Birgitte Hjort Sørensen og Kaya Brüel på rollelisten som de tre divaer Marlene Dietrich, Josephine Baker og Ella Fitzgerald, der alle har optrådt i Glassalen.

Også i år er der et stort program med mange interessante navne til ”Fredagsrock”. Den gamle walisiske crooner Tom Jones optræder, ligesom Medina, Tina Dickow, D-A-D, TV2, Gnags, Christopher og mange andre gør det.

I samarbejde med Tivoli sætter Brønshøj-Husum Avis 4 x 2 entre og turpas på spil samt 1 x 2 billetter til forestillingen ”Divaer i Glas” den 15. august kl. 19 på Tivolis 176 års fødselsdag, hvor aftenen afsluttes med tju-bang-fyrværkeri. Entre til Tivoli er inkluderet.

Du skal svare rigtigt på følgende spørgsmål

Hvad erstatter Kamelen?

a) Glashuset

b) Karavanen

c) Fredagsrock

Send svaret til kon@bha.dk så vi har det senest fredag den 12. april kl. 10. Husk at opgive telefonnummer. Vinderne bliver kontaktet telefonisk og skal selv hente billetterne i Tivoli Box Office, der ligger til venstre for Tivolis hovedindgang på Vesterbrogade 3.