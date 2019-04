En nyklassiker i det københavnske forår

Træerne blomstrer i tre til fire uger og kulminerer i uge to og tre, hvor alléen står i fuldt flor, inden de begynder at afblomstre. Foto: Colourbox

Hvert år, når kirsebæralléen på Bispebjerg Kirkegård springer ud til en eventyrlig lyserød blomstertunnel, tiltrækkes mange tusinde københavnere og turister til kirkegården.

Af Erik Fisker

Især de seneste tre år har kirsebærtræerne været et tilløbsstykke med omkring 150.000 besøgende i blomstringsperioden. Teknik- og Miljøforvaltningen forventer, at træerne springer ud i denne uge og har forberedt sig grundigt på det store rykind.

– Vi sætter ind med ekstra bænke, toiletter og affaldskurve, og nogle af kirkegårdens medarbejdere vil fungere som guider i området ved kirsebæralléen. Desuden sætter vi skilte op og sørger for, at der bliver spærret af ved kapellet, som ligger ret tæt på alléen, fortæller enhedschef Christina Dam-Andersen fra Teknik- og Miljøforvaltningen.

– De seneste par år har vi desværre haft en del episoder, hvor folk har været så begejstrede over kirsebærtræerne, at de fuldstændig har glemt, hvordan man normalt opfører sig på en kirkegård. Det er fx ikke i orden at slå sig ned med tæpper og picnickurv oven på andre menneskers gravsteder, og det er heller ikke i orden at stille sig op som tilskuere til en urnenedsættelse, siger Christina Dam-Andersen.

I perioden hvor alléen blomstrer ruller mange af byens mobile gadesælgere også ud til kirkegården med deres kaffevogne, pandekageboder og andre tilbud til de mange kirsebærgæster. Det mobile gadesalg må dog kun foregå uden for kirkegårdens område.