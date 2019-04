EnergiCenter Voldparken vil samle Brønshøj, Husum og Tingbjerg

Borgerrepræsentant Jonas Bjørn Jensen (t.v.) med familie til Folkekøkken i EnergiCenter Voldparken. Foto: Espen Bidstrup

EnergiCenter Voldparken har haft besøg af borgerrepræsentant og medlem af kommunens kultur- og fritidsudvalg, Jonas Bjørn Jensen

Af Erik Fisker

– Det er afgørende med mødesteder så lokalområdet forsat kan være en levende, inspirerende og attraktiv bydel. Her har civilsamfundet med forenings- og kulturliv et kæmpe potentiale i forhold til at sikre, at vi mødes på tværs af lokalgeografi, etnicitet og alder, og i den forbindelse havde vi på EnergiCenter Voldparken besøg af Jonas Bjørn Jensen, siger lederen af Frivilligcenteret i Voldparken, Mads Faber.

– EnergiCenter Voldparken er med til at samle folk fra Tingbjerg, Husum og Brønshøj med gode faciliteter og en stærkt forankret frivilligkultur. Det fik Jonas Bjørn Jensen at se på en rundtur, hvor han mødte de frivillige i folkekøkkenet, så MGP-dans, Naturbyhaven med kaniner og lokalt dyrkede grønsager, møde i Brønshøj-Husum Lokaludvalg, håndbold i ECV hallen m.m., fortæller Mads Faber.

– EnergiCenter Voldparken er virkelig blevet et energicenter, og det er fedt at se så mange forskellige mennesker her. Mange bevæger sig over volden fra Tingbjerg og over Frederikssundsvej for at deltage i de mange aktiviteter og bliver en del af et stærkt ungefælleskab, siger Jonas Bjørn Jensen.

– Og EnergiCenter Voldparken bliver også et vigtigt element i det nye udviklingsprojekt i Bystævneparken, som også skal åbne op til Tingbjerg og gøre området attraktivt at bo i, tilføjer Jonas Bjørn Jensen.

Særligt glædede han sig over, at det er lykkedes at skabe et sted hvor alle kan komme, og hvor man samles om at lave noget og gøre ting sammen.

EnergiCenter Voldparken vil gøre en ekstra indsats for at række ud til andre grupper end dem som allerede har fundet vej til centret og vil skabe mere fællesskab på tværs af aktiviteter og etnicitet. Københavns Kommune har siden 2012 i partnerskab med frivillige drevet den nedlagte skole i Voldparken.