Et varmt tæppe til Michael

Michael med sit nye tæppe på sin ”faste” plads ved Super Brugsen på Brønshøj Torv. Foto: Linda Gravgaard

Strikkeklubben på plejehjemmet Louise Marie Hjemmet i Svenskelejren i Brønshøj sender tæppe og varme tanker

Af Erik Fisker

’De aktive damer’ i strikkeklubben i Louise Marie Hjemmet på hjørnet af Svenskelejren og Degnemose Allé har de sidste år strikket utallige karklude, der kunne bidrage til at skåne miljøet, men da de synes, at de trængte til nogle nye udfordringer og fik noget tykt garn foræret, tænkte damerne, at det måtte kunne bruges til noget, som kunne skabe glæde for nogle som har et akut behov for varme og kærlige tanker…

Mange af beboerne på Louise Marie-hjemmet har ofte set Michael sidde oppe ved indgangen til Super Brugsen ved Brønshøj Torv, når de går ture på Frederikssundsvej. Her sidder Michael på sin knallert i alt slags vejr og sælger ”Hus Forbi”. Derfor var damerne i strikkeklubben ikke i tvivl om at det kunne være hyggeligt og ikke mindst rigtigt dejligt at glæde Michael med et hjemmestrikket varmt tæppe.

– Vi har hygget med dette projekt, og der er stort set blevet strikket fra morgen til aften, og forleden dag var tæppet færdig, og vi kunne efter aftale med Michael aflevere det til ham i mandags. Michael blev utrolig glad og ikke mindst rørt over, at der er nogle der tænker den tanke at strikke til ham, lyder det fra damerne i strikkeklubben.

Strikkeklubben har ud over tæppet til Michael, strikket tre tæpper mere, som skal afleveres til ”Hus Forbi” på Jernbane Allé i Vanløse, så der er flere sælgere der kan få glæde af de varme tæpper.