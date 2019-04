FerieCamp på Bellahøj Skole i påsken

FerieCamp på vej til Bellahøj Skole. Foto: Kbh. Kom.

Børn og unge på Bellahøj kan se frem til en påskeferie med action, idræt og kultur, når FerieCamp kommer til Bellahøj Skole

Af Erik Fisker

Skal barnet prøve kræfter med fægtning, på tur til den Magiske Skole med Rollespilsfabrikken eller være med til kreativt værksted? Så er FerieCamp i Bellahøj klar til at give børnene en masse gode oplevelser i påskeferien.

Kultur- og fritidsborgmester i København, Franciska Rosenkilde, er glad for at kunne give børnene i Bellahøj en oplevelsesrig og aktiv påskeferie, hvor de samtidig stifter bekendtskab med nogle af de foreninger, som har faste aktiviteter i Bellahøj.

– Foreningslivet er vigtigt for børns læring, dannelse og relationer i livet. Desværre er der for mange børn i København, der har svært ved at blive en del af foreningslivet. FerieCamp er en unik indgang til at opleve de fællesskaber og relationer der opstår, når børn og unge mødes om kultur- og fritidsaktiviteter, siger kultur- og fritidsborgmesteren.

Det er gratis at deltage i FerieCamp, og det kræver ikke tilmelding. FerieCamp foregår fra den 15. til den 19. april.