Fleksibel ferie i autocamper

Mange danskere søger uden for landets grænser og mod varmere himmelstrøg, men den ideelle og oplevelsesrige ferie behøver ikke at bestå af dyre flybilletter, ensformige all inclusive-hoteller eller være langt væk fra Danmark. Ferie i en autocamper er en undervurderet måde at holde ferie på, og det er måske en form for ferie, mange aldrig har skænket en tanke. En sådan ferie er dog en fleksibel og god måde at holde ferie på, hvor man kan besøge steder, man normalt ikke kommer forbi.

Find den rette model

Inden kør-selv-ferien skydes i gang, skal man have fundet den helt rette autocamper. Der findes et utal af modeller på markedet, og en autocamper kan ved første øjekast godt virke som en dyr løsning på feriedilemmaet. Hvis noget er nyt, er det ofte dyrere, hvorfor der kan være mange penge at spare, hvis man vælger at investere i en brugt autocamper.

Besøger man bilhandel.dk møder man et stort udvalg af brugte autocampere, hvor der er noget for enhver smag og prisklasse. På siden er det muligt at sammenligne forskellige, brugte autocampere ud fra en række specifikationer. Man kan eksempelvis læse sig til oplysninger om antal kørte kilometer, hestekræfter, brændstoftype, samt hvad autocamperen kan rumme, hvorfor det bliver muligt at finde den model, der er perfekt til ens ferie.

Hvorfor vælge en ferie i en autocamper?

Er man vild med idéen om roadtrips, er denne type ferie formentligt lige sagen. Ferie i en autocamper er lig med frihed til at bestemme over tid og sted, og man behøver sjældent at planlægge sin rute ned til mindste detalje. Med en autocamper er man altid tæt på sit hjem, og man skal aldrig bruge tid på at overveje, hvor man kan finde en seng – eller et toilet for den sags skyld.

Det er endvidere en stor og praktisk fordel, at når man først er flyttet ind i ens autocamper, skal man ikke længere tænke på at pakke ud hele tiden. Alt har en nogenlunde fast plads – præcis som derhjemme. Af samme årsag behøver man ikke at bruge unødvendig tid og energi på at lede efter de ting, man skal bruge, men i stedet kan man bruge tiden på at finde sig til rette i de nye omgivelser.

Autocamperens fleksibilitet gør det desuden muligt at gøre stop stort set alle steder, hvad end det er i en lille hyggelig by eller et sted i naturen. Derved har man både mulighed for at komme tættere på forskellige lokalbefolkninger – men også naturen.

Vil man gerne længere sydpå, er det naturligvis også en mulighed, da autocampere sagtens kan bruges til at udforske byliv og smuk natur uden for Danmark. Ens feriedestinationer begrænses derfor ikke af autocamperen – så længe man har muligheden for at køre rundt mellem destinationerne.

Det bør ligeledes nævnes, at en ferie i et rullende hjem er en perfekt måde, hvorpå man kan blive rystet sammen med dem, man rejser med. Man kan eksempelvis komme tættere på hinanden ved at lave mad sammen. De fleste autocampere er udstyret med køkkenfaciliteter og har både køleskab og fryser, hvorfor man kan slippe for jagten efter en ny restaurant hver aften eller at køre træt i den mad, som ens all inclusive-hotel vælger at servere for fjerde aften i streg.

Værd at vide inden man kører på ferie i en autocamper

Inden man tager på ferie i en autocamper for første gang, er det en god idé at sætte sig ind i, hvilke regler der gælder for at køre sådan et køretøj. En autocamper bygges oftest på samme platform som en varebil, men den indregistreres som en personbil, der har en totalvægt på 3,5 tons eller derunder. Er totalvægten under 3,5 tons, kræver det blot, at man som fører har et kørekort i kategori B.

Erhverver man sig en autocamper, som overstiger 3,5 tons, kræver det at man som minimum har et kørekort C1. Det er derfor en god idé at være opmærksom på, hvorvidt vægten på ens autocamper stemmer overens med reglerne for ens kørekort, inden man køber den og tager på ferie.