Frivillige samlede masser af affald

Frivillige fra Natteravnene i fuld gang med indsamling af affald ved Vestvolden. Foto: Privat

Af Erik Fisker

Forrige søndag mødte omkring 25 frivillige op ved Vestvolden i Husum for at indsamle affald. Det skete som en del af den landsdækkende kampagne for at indsamle affald. Det skønnes, at der i hele landet var over 200.000 voksne og børn, som var ude i naturen for at samle affald op.

Dermed har Danmarks Naturfredningsforenings kampagne haft sin mest omfangsrige uge nogensinde. Det er endnu ikke opgjort, hvor meget affald, der blev indsamlet i år, da foreningen stadig er i gang med at tælle, hvor mange kilo affald der er samlet ind. Sidste år blev der indsamlet 173.000 kilo affald. Heriblandt 102.000 dåser.

Omkring Vestvolden i Husum var det især de lokale natteravne fra Husum og Tingbjerg, der var aktive i indsamlingen.

– Vi startede om formiddagen med kaffe og morgenbrød og en varm opmuntrende tale af folketingsmedlem Yildiz Akdogan, der er valgt i Brønshøj-kredsen, fortæller Aihua Yan.

-Vi havde en rigtig god dag og fik samlet en masse sække med affald. Udover at vi er med til at passe på vores natur og gøre vores grønne områder endnu mere attraktive, betyder deltagelse i sådan en dag, at vi får et godt fællesskab og hygger os med andre, fortæller Aihua Yan, der selv bor i Kobbelvænget og er aktiv hos Natteravnene.

Også omkring Utterslev Mose var der gang i indsamlingen af affald. Her var mødt over 60 voksne og børn for at bruge et par timer på naturen. Der blev her indsamlet 201 kg. affald, heriblandt 1.750 cigaretskod og 120 dåser.