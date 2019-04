Fyraftenstur med Gåsegang

En stolt mor ved Utterslev Mose. Foto: ef

Det er nu så lyst om aftenen, at Dansk Vandrelaug er godt i gang med fyraftensture.

Af Erik Fisker

Tirsdag den 16. april, kl. 17 starter en tur fra busstoppestedet ved Frederikssundsvej/Veksøvej. Her vil turleder Anita Garbers være parat til at vise vej omkring Utterslev Mose. Turen er ca. 7 km lang og dermed en god træning til længere vandreture. Alle er velkomne, og det koster 30 kr. at deltage, hvis man ikke er medlem.

– Kom med til gåsegang i Utterslev Mose. De mange grågæs sætter deres præg på moselivet, men der er også andet at se på. Medbring lidt mundgodt til pausen, siger Anita Garbers.

Turen slutter ca. kl. 19 ved udgangspunktet.