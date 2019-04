Gør chaiselongsofaen med opbevaringsfunktion til dit yndlingsmøbel

SPONSORERET INDHOLD: Skal du have en ny sofa? Der er et hav af sofaer at vælge imellem i diverse møbelbutikker, og du skal derfor gøre dig mange overvejelser, før du køber ny sofa.

Først skal der tages mål alt efter, hvilket rum den skal stå i, så du kan vælge en sofa med den perfekte størrelse. Uanset om du vælger en stor eller lille sofa, skal du også tænke på udseendet – den skal gerne passe ind i dit hjem farve- og stilmæssigt. Sofaer er i dag endda blevet så moderne, at du kan få dem som sovesofaer med opbevaringsfunktion under chaiselongen. Det vil du uden tvivl blive rigtig glad for i længden.

Den perfekte sovesofa til værelset

Selvom en seng virker som den mest almindelige løsning, kan det faktisk være en god idé med en sovesofa i stedet. Især når det kniber med pladsen på børneværelset eller i en 1-værelses lejlighed, vil en sovesofa være helt ideel. Om dagen kan sofaen se fin og indbydende ud med smukke puder og bløde tæpper. Her er plads til vennerne eller kæresten, når I samler jer om en god film og en skål popcorn. Til natten er sofaens sovefunktion nem at folde ud, og så er den dejlig at ligge på.

Smid et lagen henover sovesofaen, hvis den ikke skal tage alt for meget imod kropsvæsker som sved, men det er ikke et krav. På sovesofaen er der nemt plads til 2 personer. Desuden gør opbevaringsfunktionen under chaiselongen oprydning på værelset nemmere, da du nemt kan åbne chaiselongen og putte ting ind i rummet herunder.

Sofa med skjult opbevaring

Hvis du vælger en sofa med hulrum under chaiselongen, vil du få mere opbevaringsplads i hjemmet. Dette er super praktisk, og så er der mindre risiko for rod. Funktionen er helt genial, da den ikke optager mere plads i hjemmet, end en almindelig sofa ville. Samtidig er opbevaringen skjult, hvilket gør løsningen elegant og stilfuld i et ryddeligt hjem.

Med hulrummet under chaiselongen har du mulighed for at opbevare ting som legetøj, duge, sodavand fra Tysklandsturen eller bare andre ting, som gerne må gemmes væk. Samtidig kan du også opbevare tæpper, dyner, lagener og puder under chaiselongen, så det er nemt og hurtigt at finde frem til en overnattende gæst til sovesofaen. Med opbevaringsfunktionen er sofaens plads altså fuldt udnyttet på en simpel og alsidig måde.

Smuk og funktionel løsning

Når du vælger sofa, bør du tænke på ovennævnte funktioner, hvis du vil have mest ud af dit køb. Husk dog, at når du vælger sofa med chaiselong, er det en god idé, hvis den er vendbar. På den måde er den nem at passe ind i en ny lejlighed, hvor indretningen er anderledes end i den gamle. Med sovefunktionen bør du undersøge sædepudernes materiale og rammen underneden.

Det burde være bygget med kroppens komfort som førsteprioritet. Stoffet bør samtidig være både blødt, holdbart, pænt og nemt at holde og gøre rent. Har du alle disse overvejelser i mente, når du skal købe ny sofa, er du garanteret en smuk og funktionel løsning til dit hjem.