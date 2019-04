Gratis adgang

2. påskedag - mandag den 22. april - starter slutspillet i 2. division. Her er Brønshøj en del af oprykningsspillet, som bliver indledt med en kamp mod Jammerbugt FC fra Vendsyssel. Her vil bestyrelsen i Brønshøj Boldklub være i påskehumør og bestemt, at der vil være gratis adgang for alle til kampen.

Af Christian Haslund, Brønshøj Boldklub