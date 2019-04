Højskoledag om huset i Brønshøj

Det handler om selve huset, når der på lørdag er højskoledag i Brønshøj Sognehus

Af Erik Fisker

– Huset er en bo-maskine, sagde den berømte arkitekt La Corbusier og mente, at huset var en funktionel ramme om menneskets hvile, ly og indtagelse af næring. Men et hus er meget mere end det – det sender også gennem dets arkitektur og indretning og hele dets æstetiske udtryk signaler om, hvordan man opfatter et menneske, det gode liv, verden omkring os – og også, når det gælder om kirker og andre religiøse huse, hvordan man forestiller sig det guddommelige, siger sognepræst Peter Nejsum fra Brønshøj Kirke, der står for dagen.

Dagen begynder kl. 9.30 og byder på to foredrag. Morten Birk Jørgensen, adjunkt ved kunstakademiets arkitektskole, vil tale om ’arkitektur og identitet’, mens Hans Jørgen Lundager, professor på afd. for religionsvidenskab, Aarhus Universitet, vil tale om ’Guddommelige huse eller realiseret surrealisme’.

Hele arrangementet koster kr. 50,-, der betales på dagen. Tilmelding er ikke nødvendig. Højskoledagen er en del af åbningsfestivalen i Brønshøj Sognehus, og festivalen er støttet af Brønshøj-Husum Lokaludvalg.