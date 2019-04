Husum i topform før topbrag

Vandt 4-1 over B1903 og skal møde Københavnsseriens tophold KFUM skærtorsdag i Emdrupparken

Af Jan Løfberg

Husum Boldklub fortsætter storspillet i Københavnsserien. Fredag aften blev B1903 besejret med 4-1. Målene sat ind af Nicolai Nielsen (20. minut), Mikkel Bo Eriksen (34.) og Mathias Frydensbjerg (73. og 81).

Det er således et Husum-hold i topform, der møder topholdet KFUM i Emdrupparken skærtorsdag den 18. april kl. 13.30. Modstanderne fra Emdrup er også i strålende form. Klubben har vundet samtlige tre kampe i forårssæsonen og topper KS efter 17 runder fem point foran Husum. KFUM vandt i weekenden med 2-1 over Politiet.

Allerede 2. påskedag møder Husum Politiet i Husumparken kl. 13.30. Politiet er et af de bedre hold i serien, og det plejer at være dramatisk, når de to klubber møder hinanden på banen – og en enkelt gang også uden for banen.

Uafgjort til Union

I Danmarksserien spillede Union i weekenden 1-1 ude mod Ishøj. Uffe Troensegaard bragte unionisterne foran 1-0 efter en halv times spil, og den føring holdt sig til 23 minutter før tid.

Næste kamp for Union er påskelørdag den 20. april kl. 13 på udebane mod Allerød. Union er placeret på 6. pladsen med 24 point, Allerød er på 7. pladsen med 19 point. En sejr til Union vil give fin luft til bundholdene.

I serie 1 fik Boldklubben Fix en særdeles tiltrængt sejr på kunstgræsset i Fælledparken, hvor man besejrede Østerbro IF med 2-0. Næste kampe spilles begge kl. 11.45. Skærtorsdag kommer bundholdet CBS Sport på besøg i Gadelandet, og 2. påskedag spiller Fix på Kløvermarken mod KFB.

Boldklubben Stefan tabte i serie 2 til Boldklubben Rødovre med 0-2. Næste to kampe spilles kl. 11.45. Skærtorsdag på udebane mod CIK på Kløvermarken og 2. påskedag hjemme mod lokalrivalerne fra Bispebjerg Boldklub.