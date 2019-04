Husum reddet i sidste minut

Husum Boldklub fik 2-2 i en vanskelig kamp på Vestamager

Af Jan Løfberg

Husum Boldklub var klart det bedste hold i fredagens topkamp mod Tårnby FF på Vestamager Idrætsanlæg, men alligevel endte man med at være glad for, at man kunne returnere til Husum med det ene point. I kampens sidste minut udlignede Andreas Joensen til 2-2 på et hovedstød, hvor han kom højere op end Tårnbys målmands Nicolai Skovgaards knytnæve, der endte i den tomme luft.

– Vi beviste, at vi var klart det bedste hold. Men som kampen udviklede sig, er vi tilfredse med det ene point, sagde Husums træner Lars Halkier.

Træneren havde ret. Husum sad totalt på spillet. Hjemmeholdet havde foret støvlernes snude med jern og svangen med stål i stedet for vat. Efter små 20 minutters spil fik de inden for tre minutter to gule kort for voldsomme tacklinger. Det ene burde rettelig have været rødt. Kort for inden havde hjemmeholdet, der meget sjældent var på Husums banehalvdel, bragt sig på 1-0 ved Patrick Sandby. Husums forsvarsspillere snorksov.

Husum kunne ikke udnytte overtallet på to mand, men lagde et vedvarende tungt pres på midten. Fem minutter før pausen lykkedes det så endelig at vippe bolden frem i feltet, hvor Mathias Frydensbjerg klappede til med højrebenet. 1-1. Det burde have været halvlegsstillingen, men i et ufarligt Tårnby-pres lod Mikkel Holm Jensen sig lokke til at spille på tværs ind i et eget felt, hvor Tårnbys Rasmus Lenshøj sagde tak for ”afleveringen” og sparkede den i kassen til 2-1.

Hvem sparker først?

I 2. halvleg var der flere gange tendenser til, at kampen udviklede sig. Tårnby fortsatte med at spille meget kontant, mens Husum-spillerne efterhånden lod sig provokere. Efter kampen sagde en Tårnby-mand til Lars Halkier: – Jeg har aldrig set et hold, der laver så mange eftertacklinger som jeres.”

Tårnby-manden kunne rettelig have sagt ”hævnagter”. For det var i frustration over hjemmeholdets mange benspark, som udløste ”tak for sidst”. To minutter før tid blev en amagerkaner udvist. Han slap med gult, men burde have haft direkte rødt.

Husum var i de første ti minutter af 2. halvleg sluppet heldigt fra et par gode Tårnby-forsøg, men herefter pressede man på resten af kampen. Andreas Joensen blev Husums helt, da han sidste minut udlignede. Den sædvanlige forsvarsspiller var kort tid forinden blevet sat ind i angrebet, mens en forsvarsspiller blev pillet ud.

Husum fastholder på andenpladsen forspringet til Tårnby på to point, men tabte terræn til førerholdet KFUM, der nu har 36 point mod Husums 31. Næste kamp fredag aften i Husumparken kl. 18.30 mod B1903, som netop har tabt 1-3 til KFUM. Skærtorsdag den 18. april kl. 13.30 er der så et nyt topbrag, når KFUM tager imod Husum i Emdrupparken.