Husum tilbage på vinderkurs

Christian Soelberg jubler efter scoringen. Også Mikkel Bo Eriksen er synligt tilfreds. Foto: Christian Ove Carlsson.

Vandt 2-1 over NB Bornholm, men er stadig nogle point efter de to foranliggende mandskaber

Af Jan Løfberg

Påsken var dyr for Husum, så derfor var en sejr over NB Bornholm på det nærmeste et krav, da bornholmerne gæstede Husumparken i lørdags.

Tidligere har Husum og NB Bornholm haft nogle drabelige dyster i Københavnsserien, men i år har bornholmerne ikke haft samme skarphed som tidligere. I efteråret tabte Husum med 1-3 i Nexø, men i weekenden kom en kærkommen revanche.

Imidlertid var det bornholmerne, der kom bedst ud af starthullerne, da Patrick Råbygård Ambrosen bragte gæsterne på 1-0 efter 12 minutters spil. Der gik dog kun ét minut, inden Christian Soelberg udlignede for hjemmeholdet, hvis sejrsmål faldt små 20 minutter før tid.

På ligabold.dk kom Husums Mikkel Howalt med nogle kulørte betragtninger efter sejren. For eksempel denne kommentar:

– Vi skulle måske ikke have hængt røget makrel op i deres omklædningsrum. De følte sig lidt for godt hjemme, af den grund så det ud til, at det var en lille bummert, ellers var det en rodet kamp. En kamp lidt som de unge piger i dag: store numser og bryster, men intet fyld på midten. Det var ren indianerfodbold, fra ende til ende. På lørdag skal Husum til Fælledparken, hvor Boldklubben Skjold tager imod kl. 15 på kunstgræsbanen.

Husum har 38 point på tredjepladsen, hvilket er tre færre end Tårnby FF på andenpladsen. Tårnby vandt 2-1 over HB. Førstepladsen indtages stadig af KFUM, selv om klubben hjemme i Emdrupbanen led forårets første pointtab ved blot at spille 1-1 mod Skjold. KFUM har 45 point efter 20 spillerunder. Der resterer stadig seks kampe.