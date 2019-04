Isoleret på 4. sal i fem uger i dejligt forårsvejr

I år er jeg takket være KAB henvist til at se kirsebærtræerne på Bispebjerg Kirkegård blomstre i Brønshøj-Husum Avis. I år har jeg ikke kunnet komme udenfor min dør i fire uger og har ikke udsigt til at komme ud før efter den 22. april.

Af Lotte A., Bellahøj Syd, SAB

Jeg har boet på Bellahøj siden 1958.

I år er jeg takket være KAB henvist til at se kirsebærtræerne på Bispebjerg Kirkegård blomstre i Brønshøj-Husum Avis. I år har jeg ikke kunnet komme udenfor min dør i fire uger og har ikke udsigt til at komme ud før efter den 22. april.

KAB begyndte for fire uger siden en ikke varslet fem uger lang renovering af elevatorerne i to opgange i Bellahøj Syd, nr. 15 og 21, med i alt 50 husstande. Begge steder er der kun én elevator.

I vores opgang, der er på tretten etager, er der kun én snæver og stejl vindel-trappe, som bestemt ikke er for noget for mig, der er over 90 år. Jeg kan på grund af mit handicap nemlig ikke løfte armene og holde fast i gelænderet med hænderne. Jeg har måttet aflyse planlagt lægebesøg, planlagte indkøbsture, deltagelse i familiekomsammen og samvær med venner.

KAB indgik aftalen om renovering med elevatorfirmaet for mere end et halvt år siden. Men nogen glemte at informere os beboere. Vi fik først besked efter elevatorfirmaet havde stoppet elevatoren og var gået i gang med renoveringen mandag den 18. marts.

Hvis KAB havde informeret os beboere i god tid, havde man haft mulighed for at planlægge aftaler og rejser og kunne være taget væk, mens elevator-renoveringen stod på.

Hvorfor behandler KAB beboerne, som betaler så mange penge til KAB, så dårligt?