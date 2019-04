Københavns Politi indfører skærpet strafzone – også i Tingbjerg

Foto: Politi.dk

Af Redaktionen, redigeret

Som følge af de seneste døgns uroligheder flere steder i hovedstaden har Københavns Politi indført skærpet strafzone i dele af byen, herunder Tingbjerg. Den skærpede strafzone gælder fra 15. april til 23. april, kl. 16, og formålet er at forhindre fremtidige utryghedsskabende kriminelle handlinger samt at genskabe trygheden i området.

Oprettelsen af den skærpede strafzone betyder, at straffen for visser former for utryghedsskabende kriminalitet begået i strafzonen kan stige til det dobbelte i forhold til gældende praksis.