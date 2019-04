Manglede et halvt hold

Ledøje-Smørums Alexander Lundø Beck (nr. 6) passer på Unions Mike Poulsen. Marcus Weiss (nr. 5) følger situationen. Foto: Christian Ove Carlsson.

Union tabte 0-2 til Ledøje-Smørum og er inde i en svær periode

Af Jan Løfberg

Unions træner Morten Vinther vidste, at han ville komme til at mangle tre spillere, og da så skaderne tog til og yderligere tre mand kom på skadeslisten, så var det op ad bakke, da Ledøje-Smørum kom på besøg på kunstgræsset i Tingbjerg, som skal være hjemmebane for Union resten af forårssæsonen, mens man endnu en gang må undvære at kunne spille på Genforeningspladsen.

Ledøje-Smørum vandt 2-0, og det kan der ikke indvendes noget imod: – Nej, det var helt i orden. Deres forsvar stod meget stærkt. De har fået tilgang af en Brønshøj-spiller og en, der spillede i Superligaen i sidste sæson, så vi kunne ikke rigtigt komme igennem. Men ingen undskyldninger herfra, selv om vi var hårdt ramt af skader. Vores spillere leverede en udmærket indsats, sagde Morten Vinther.

Union er inde i en svær periode pointmæssigt. Man lever stadig højt på den gode start. Sidste sejr ligger et halvt år tilbage, den 6. oktober.

– Vores mål er stadig at komme i top-7 og sikre en stangsikker forbliven i danmarksserien, men som det ser ud nu med nedrykningstendensen fra 2. division, så ser det også ud til, at top-8 vil sikre forbliven, siger Morten Vinther.

På lørdag den 6. april har Union ”hjemmebane” igen. Denne gang kommer formstærke B1908 på besøg. Kampen spilles kl. 13.