Politiet havde mere eller mindre indtaget Brønshøj Torv - og alt forløb i rimelig ro. Foto: Christian Ove Carlsson

Fredag eftermiddag var Brønshøj Torv fyldt med politibetjente

Af Erik Fisker

Fredag eftermiddag var Brønshøj Torv fyldt med politibetjente, sandsynligvis flere end tilhørere, da den racismedømte advokat Rasmus Paludan fandt anledning til at besøge bydelen for at agitere for sin modstand mod blandt andet ikke-vestlig indvandring.

Det gav mindelser om nazisternes afbrænding af bøger med ”uønsket” indhold i 1930´erne, da han foran Rytterskolen på torvet afbrændte en bog, hvis indhold han ikke synes om.