Mit navn det står med prikker…

Sammen med forårsvejret banker påsken på

Af Redaktionen, redigeret

Sammen med forårsvejret banker påsken på, og det er tid til at sende gækkebreve til familie og venner og krydse fingre for at de ikke gætter hvem afsenderen er – for så vanker der påskeæg!

Lørdag den 6. april kl. 11-13 får Brønshøj Bibliotek igen besøg af kreative Ida Leerbæk, som denne gang er parat med saks og papir samt masser af børnevenlige ideer til flotte gækkebreve og små søde påskekyllinger.

Det er et gratis familiearrangement, børn under 7 år skal have en voksen med. Kom bare – tilmelding ikke nødvendig.