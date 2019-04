Møde i Lokaludvalget

Næste møde i Brønshøj-Husum Lokaludvalg afholdes torsdag den 25. april, kl. 18.30 på Brønshøj Bibliotek – og ikke som vanligt i EnergiCenter Voldparken.

Af Erik Fisker

Mødet er offentligt og indledes som sædvanligt med ”Tilhørernes punkt”, hvor alle kan komme med korte indlæg eller stille korte spørgsmål til Lokaludvalget.

På mødet vil der blive givet en orientering om status for Tingbjerg Byudviklingsplan, der primært indeholder to indsatsområder, ”1000 nye privat boliger” og ”Byrum og nye forbindelser”. Orienteringen gives af byudviklingsdirektør hos den private ejendomsudvikler NREP, Jens Kramer Mikkelsen – Københavns tidligere overborgmester.

På dagsordenen er endvidere behandling af forslag om en mindre revidering af kriterierne for tildeling af støtte fra Bydelspuljen.

Endvidere skal Lokaludvalget tage stilling til forslag til høringssvar vedrørende forslag til den kommunale ”Handlingsplan for Vejstøj 2018-2023”.