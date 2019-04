Musik der kan mærkes

Holger Daub og Tim Lothar spiller blues for fulde gardiner. Foto: Kai F. Becx.

Gode historier, stærke tekster og et lydbillede, hvor der er skåret helt ind til benet præsenteres på Pilegården

Af Redaktionen, redigeret

I den kommende uge giver først en dansk-tysk bluesduo og få dage senere en dansk sangskriver koncert i Pilegården. Tirsdag d. 9. april kl. 20 har en af Danmarks skarpeste bluesmusikere, Tim Lothar, inviteret sin tyske kollega Holger Daub til Brønshøj.

Tim Lothar er ikke ”just another bluesman”. Han er kendt for sine historiefortællinger og sine egne sange. Lothar er efterhånden blevet et anerkendt navn på den internationale scene for blues- og rootsmusik. Han har tre anmelderroste soloplader bag sig og har blandt været fejret som årets bluesmusiker i Danmark.

Holger Daub er fra Hamburg og en af den tyske bluesscenes mundharmonika-ekvilibrister. Det er de færreste bluesmusikere, der kan skrive på deres musikalske CV, at de er repræsentant for det Tyske Mundharmonika Museum, men det kan Daub.

Samarbejdet mellem det to musikere tog fart for fem år siden. I 2014 deltog de nemlig sammen i verdens største bluesbegivenhed, International Blues Challenge, i byen Memphis i USA. Her nåede de hele vejen til semifinalen, og siden har de sammen spillet koncerter og festivaler i USA, Tyskland og Danmark.

Sangskriver med kant

Roen når knap nok at sænke sig i Pilegården oven koncerten med de to bluesmænd før endnu en kapacitet fra den danske musikscene melder sig klar på scenen.

Den 14. april kl. 14 giver sangeren, sangerskriveren, pladeproduceren og igangsætteren Peter Abrahamsen en søndagskoncert. Det gør han i selskab med Ole Bendix på diverse guitarer og Bo Liengård på bas. At have rundet de 75 betyder nemlig på ingen måde, at Abrahamsen er blevet til en museumsgenstand. Han er fortsat en meget aktiv udøvende kunstner med en solid solistkarriere bag sig.

Peter Abrahamsen har også slået sine folder som producer for navne som Erik Grip, Povl Dissing og Benny Andersen, Jan Toftlund og Trille. Når han selv går på scenen, sætter han blandt andet musik til digte af navne som Aarestrup, Jeppe Aakjær, Nis Petersen og Kaj Munk, ligesom han er et kendt navn på den politiske scene med blandt andet Carl Scharnberg sange.

Begge koncerter er arrangeret af Music House Brønshøj med støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Billetter kan købes i forsalg på pilegaarden.kk.dk. Det er muligt at tilkøbe en søndagsplatte hos Café Pilen til koncerten d. 14. april.