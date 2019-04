Nok at glædes over i Stadion

2. holdet er rykket op i 3. division og på torsdag møder 1. holdet ligaholdet GOG

Af Jan Løfberg

”Projekt Stadion” har fået et godt grundlag, når det nu for alvor bliver søsat frem til næste sæson. Stadions 2. hold rykkede direkte op i 3. division ved at besejre KFUM med 28-16 i den sidste kamp i kvalifikationsrækken, hvor det blev til 21 sejre og kun et enkelt nederlag til nr. 2 fra Tune.

Med ny talentfuld tilgang og mere målrettet og ambitiøs strategi bliver det interessant at følge Stadions 1. hold i 2. division den kommende sæson. Men selv om divisionsspillet er afsluttet og endte med en skuffende fjerdeplads efter en sejr i den sidste kamp på 31-24 mod Dalby, så skal man måske med henblik på fremtiden lægge mere i, at Stadion stadig lever i pokalturneringen.

Derfor kan Stadion imponerende nok for tredje år i træk byde en Herreligaklub velkommen til EnergiCenter Voldparken Hallen. Det sker til 6. runde af Santander Cup på torsdag den 11. april kl. 19.30, hvor GOG kommer på besøg.

GOG er et af de allerbedste hold i ligaen, og det tæller trods alt, når vi taler om nation, som er både verdensmester og olympisk mester. GOG er placeret som nr. 1 i den ene slutspilspulje om DM.

Det er ikke hverdagskost at sådanne stjerner spiller i Husum, men det er ved at udvikle sig til en årlig begivenhed. Støt bydelens håndboldstjerner til den store kamp.