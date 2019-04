Ny æra begynder for Stadion

Pokalkampens store spiller, Stadions Simon Lindholdt, i et gennembrud mod GOG - til venstre for ham Michael Jensen (nr. 8) og til højre Mathias Doktor (nr. 5) og Magnus Djurhuus. Foto: Christian Ove Carlsson.

Stadions 2. divisionshold leverede et brag af en indsats mod GOG fra den bedste række i pokalkampen. Før kampen blev klubbens plan ”Nyt Stadion” lanceret for sponsorer

Af Jan Løfberg

Stående klapsalver fra en fyldt EnergiCenter Voldparken Hallen. IF Stadions 2. divisionshold tabte godt nok 32-36 til GOG, men formåede at spille 30-30 i de 60 ordinære spilleminutter, inden forskellen på et hold fra Herreligaen og 2. division kom til udtryk i 6. runde af Santander Cup, pokalturneringen.

Det var en perfekt dag, at Stadion-spillerne peakede, for klubben havde slået arrangementet sammen med en sponsoraften. Før kampen var der middag for klubbens samarbejdspartnere, træner Thomas Schou fortalte om det taktiske oplæg, og formand Allan Juhl Jensen fortalte om klubben nye ambitiøse målsætningsplan ”Nyt Stadion” præsenteret for klubbens sponsorer. Her på det seneste har fem nye sponsorer meldt sig under fanerne.

Thomas Schou havde lovet sponsorer, at hans spillere ville give alt, hvad de havde i sig. Thomas Schou havde formentlig næppe turdet drømme om, at Stadion ville spille lige op med et af Danmarks absolut bedste håndboldhold.

Der var spænding til allersidste sekund, hvor en superspillende Simon Lindholdt udlignede til 30-30. Det så ellers meget sort ud, da dommerparret i slutningen af kampen tildelte Stadion to tynde udvisninger. Før blev en storspillende Kasper Møller udvist ved stillingen 27-28, og få minutter senere blev Michael Jensen udvist med tre minutter og 44 sekunder igen. Få sekunder efter bragte de fynske storfavoritter sig på absolut vinderkurs med en scoring til 30-28.

Stærk målmand

Men Stadions 3. målmand Mathias Pedersen, der var kommet ind midt i 2. halvleg stod forrygende og nappede blandt meget andet to straffekast, og han rullede sig helt ud og reddede to 100 procentchancer i de sidste par minutter – begge gange ved stillingen 29-30. Efter den sidste redning, blev Mathias pillet ud, så Stadion kunne spille de sidste 47 sekunder af kampen med syv markspillere. I sidste sekund brød Simon Lindholdt igennem og scorede. Omkamp: To gange fem minutter.

GOG bedst fra start

Fynboerne kom som ventet bedst ud af starthullerne. Egentlig sad man hele tiden med en følelse af, at de bare ville trække fra. Men selv om først Dennis Vestergaard Larsen og derefter Henrik Schlichter fik fat i noget nævneværdigt mellem målstængerne, så lykkedes det aldrig for GOG at få slået et afgørende hul.

GOG var på intet tidspunkt bagud i kampen. De førte 3-1 og 12-8 – og på dette tidspunkt måtte Casper Wager, der havde scoret fire flotte mål fra distancen udgå med en skade. GOG kom på 15-11 og gik til pause med en føring på 16-14. Ni minutter ind i 2. halvleg førte GOG med 22-19, men Michael Jensen udlignede efter en fantastisk fodfinte til 24-24 med et kvarter igen, boblede og gyngede hallen af spænding.

Det var en madfolkepræstation af alle Stadion-spillere. Men alligevel hævede Simon Lindholdt, Kasper Møller og til sidst Mathias Pedersen langt, langt over, hvad man ellers tror 2. divisionsspillere kan.

– Og så manglede vi to af vores faste spillere, sagde Allan Juhl Jensen.

– Selvfølgelig er det en fantastisk præstation. Alligevel står man lidt med en følelse af: Arhj, hvor var vi tæt på. En kæmpe indsats af alle mand, sagde træneren, som fik hjælp på bænken af klubbens nye assistenttræner Torben Andersen.

Nyt Stadion

På det seneste har Stadion allerede forbedret og opdateret klubbens hjemmeside. I torsdags var der sågar kampprogram til publikum. Begge satsninger er en del af projektet ”Nyt Stadion”.

– Nu holder spillerne fri i tre uger, og så går vi i gang den 6. maj. Vi sætter en ekstra træningsdag på for spillerne i den kommende sæson. Nu vil vi altså op i 1. division, siger Allan Juhl Jensen.

IF Stadion har da også fået særdeles talentfuld tilgang i spillertruppen, og klubbens faste stamme bliver i klubben. Alle i og rundt om IF Stadion ser ud til at ville det her: – Efter tre gange at have spillet oprykningskampe i Frederikshavn, Odder og Give, så går vi i den kommende sæson efter at være lige så suveræne, som FIF har været i år, for så rykker vi direkte op i 1. division, siger formanden.

Med det niveau Stadion-spillerne leverede i torsdags, så tror man på, at ”Nyt Stadion” vil lykkes. Forpremieren mod GOG var mere end lovende for den over 100 år gamle klub.