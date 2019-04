Op og ned for bydelens hold

Brønshøj smider point før oprykningsspillet, Union vandt for første gang i et halvt år

Af Jan Løfberg

Det er efterhånden ved at gå op for de fleste fodboldkyndige, at den ny struktur i 2. division ikke er ret meget bedre end det tidligere så håbløse slutspil. Vestkredsens tophold vinder og vinder, mens topholdene i øst smider point i den meget jævnbyrdige gruppe.

Der skal mirakler til, hvis et østhold skal rykke op. På den anden side kan man sige, at Brønshøj ikke har hjulpet sig selv. Man holder andenpladsen, men har i forårets første fem kampe kun erobret seks point ud af de 15, som har været på spil. I lørdags tabte man hjemme 1-2 til Slagelse. Sidste gruppespilskamp på lørdag kl. 14 på Gladsaxe Stadion mod AB. Begge klubber har 36 point og er sikre på at komme i top-3, der udløser 6 hjemmekampe i stedet for 5 i oprykningsspillet. I Vestdanmark håber de på, at AB og BB spiller uafgjort.

Danmarksserien

Unions seneste sejr i danmarksserien lå et halvt år tilbage. Men i lørdags lykkedes det endelig at vinde. Det skete over rækkens nr. 2 B1908 på Brønshøjs kunstgræs i Tingbjerg. Uffe Troensegaard scorede midt i 2. halvleg, da han bankede bolden fladt ind til slutresultatet 1-0 til det velorganiserede hjemmehold, som stadig manglede en række skadede førstevalg. Det var en vigtig sejr i forhold til at tilbageerobre det momentum, som Union havde i starten af sæsonen. Udekamp på lørdag kl. 14 mod Ishøj.

Seriebold

I serie 1 tabte Fix 0-1 i Fælledparken til Viktoria. Fix er efter 15 runder stadig placeret i den tungere del af tabellen, men dog stadig otte point over nedrykningsstregen. Næste kamp igen på kunstgræsset i Fælledparken på lørdag kl. 13 mod Østerbro IF.

Boldklubben Stefan vandt 2-1 ude over Valby Boldklub. Det var Stefans anden sejr i træk. Ny kamp fredag aften kl. 18.30 på kunstgræsset ved Grøndal Multicenter, hvor den gamle hæderkronede divisionsklub Rødovre kommer på besøg.