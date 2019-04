Over 1000 børn løb for børn

Foto: Kaj Bonne.

Elever fra Bellahøj, Brønshøj og Utterslev Skole deltog i fredags i Team Rynkeby Skoleløbet, hvor lokale sponsorer donerer penge til støtte for ”Børnelungefonden”, der arbejder for børn med kritiske lungesygdomme.

Af Erik Fisker

Elever fra Bellahøj, Brønshøj og Utterslev Skole deltog i fredags i Team Rynkeby Skoleløbet, hvor lokale sponsorer donerer penge til støtte for ”Børnelungefonden”, der arbejder for børn med kritiske lungesygdomme. Team Rynkeby Skoleløbet er Nordens største motions- og velgørenhedsløb, hvor elever fra Danmark, Sverige, Norge og Finland deltager. Bellahøj Skole fik indsamlet 27.865 kr. til Børnelungefonden.

På billedet er nogen af de mange elever på vej rundt om Degnemosen på Bellahøj.Rynkeby Foods A/S, God Morgon og hohes C dækker alle omkostninger, og det er gratis for skolerne at deltage i Team Rynkeby Skoleløbet. Mere end 70.000 elever fra 216 danske skoler deltog i Team Rynkeby Skoleløbet.Foto: Kaj Bonne