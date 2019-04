På dybt vand

Mange borgere er bekendt med, at Bellahøj Svømmestadion alt for tidligt er rendt ind i problemer

Af Helle Bonnesen og Jakob Næsager, borgerrepræsentanter (C)

Mange borgere er bekendt med, at Bellahøj Svømmestadion alt for tidligt er rendt ind i problemer og nu står overfor en renovering. Desværre. Svømmebadet har været og burde være et helt centralt tilbud til både elitesvømmere og for alle os andre, som gerne vil benytte hallen i fritiden. I sidste uge mødtes partierne bag budgetaftalen for Københavns kommune, for at fordele overskydende midler fra regnskabet 2018. Og heldigvis blev svømmehallen tilgodeset.

For konservative har et aktivt fritidsliv for byens mange borgere høj prioritet. Derfor er vi meget glade for, at der blev fundet midler til at sikre anlæggets fortsatte funktion for både borgere, klubber og landsholdet. Ikke mindst, så vi fortsat kan opleve internationale konkurrencer midt i København.

Så vi må alle have lidt tålmodighed – men renoveringen er på vej. Og snart vil svømmehallen fungerer godt igen.