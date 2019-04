På slap line i Pilegården

Comedyklubben præsenterer Christian Fuhlendorff og Rasmus Olsen

Af Redaktionen, redigeret

Nu er det igen tid til at sparke ugen i gang med et godt mandagsgrin i Pilegården. Kulturhuset Pilegården og Comedyklubben.dk byder den 6. maj – fra klokken 20 til 22 – velkommen til to toptunede komikere.

Den ene, Christian Fuhlendorff, er de seneste år blevet etableret som en af landet største komikere. Om hans første one man show skrev 24 timer bl.a: ”Christian Fuhlendorff er en af de mest lovende unge komikere for tiden.”

Og Politiken supplerede med at skrive: ”En ny dansk komiker af høj klasse.”

Christian sætter helt nye standarder for stand-up. Hans univers er fantasifuldt, skævt og kan til at starte med virke rodet, men gradvis giver det hele mening, som han samler sine mange afstikkere og improvisationer i skarpe pointer, der udløser massive latterkramper.

Rasmus Olsen er den anden standup komiker, instruktør og en af de mest brugte comedyforfattere og jokesmede herhjemme. Han er bedst kendt som anden halvdel af seersuccessen Dybvaaaaad, men hans comedy-pen har gennem årene bidraget til diverse one man shows, sketchprogrammer og den anmelderroste DR3 serie Anton90.

Læs mere på pilegaarden.kk.dk.

JL