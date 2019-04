Påskefodbold

Brønshøj indledte oprykningsspillet til 1. division med sejr. Husum har mistet terræn i KS

Af Jan Løfberg

Det bliver ikke nemt for Brønshøj Boldklub at rykke op i 1. division. Men efter den første kamp i oprykningsspillet i påsken holder Hvepsene liv i håbet. I Tingbjerg Idrætspark vandt Brønshøj 3-1 over Jammerbugt FC. Trods sejr er Brønshøj stadig ti point efter en oprykningsplads, og der resterer ti runder af oprykningsspillet.

Lørdag den 27. april kl. 13 spiller Brønshøj ude mod Aarhus Fremad, der overraskede i første runde ved at slå AB på udebane med 2-1. Aarhus Fremad har 41 point, Brønshøj 39.

I Danmarksserien tabte Union på udebane 1-4 til Allerød. Det betyder, at Union nu kun har fem point ned til den stiplede nedrykningsstreg. Næste kamp på lørdag kl. 13 på Brønshøj Boldklubs kunstgræs mod Roskilde KFUM.

Påsken var ikke god for Husum Boldklub, der spillede to vigtige kampe. Først tabte man 1-4 til topholdet KFUM på udebane i Emdrupbanen, og 2. påskedag måtte Husum-spillerne for en sjælden gangs skyld forlade Husumparken uden scoring. Heldigvis kunne modstanderne fra PI Fodbold heller ikke score. Hvis Husum vil holde sig til i oprykningskampen, skal lørdagens hjemmekamp mod NB Bornholm vindes. Kampen spilles kl. 15.30.

Også Boldklubben Fix fik et par påskeæg. To gange tabte man 0-2. Først til bundholdet CBS Sport, og derefter til Kløvermarken. Det bekymrende er nu, at man kun har fem point ned til CBS Sport, så der skal snart point på kontoen. Det kan starte i næste kamp, der spilles fredag den 3. maj kl. 18.30 mod Vigerslev i Gadelandet.

I serie 2 gik det lidt bedre for Boldklubben Stefan. Først vandt Stefan 3-0 på Kløvermarken mod CIK, inden man tabte 2-4 i lokalopgøret mod Bispebjerg Boldklub, der med sejren bragte sig i spidsen for serie 2. Næste kamp for Stefan fredag den 3. maj kl. 18.15 på Kløvermarken mod FK6K.