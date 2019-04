Påskemusik i Kapernaumskirken

Organist Peter Brenøe Lange. Foto: presse

Der spilles musik af Vivaldi, Bach, Telemann og Nicholson i forbindelse med gudstjenesterne i Kapernaumskirken, Frederikssundsvej 45.

Af Erik Fisker

Det er koncertmester Johannes Søe, violin, fra DR Symfoniorkester, som langfredag den 19. april, kl. 11 sammen med organisten Peter Brenøe Lange, spinet og orgel, vil fremføre bl.a. Sonate i h-mol af Antonio Vivaldi (1667-1741) og solosonate i g-mol for violin af J.S. Bach (1685-1750), og dertil Fantasi nr. 1 af Georg Philipp Telemann (1681-1767).

Om søndagen, påskedag den 21. april, kl. 11, går det løs med liflige påsketoner af Peter Brenøe Lange, som har skrevet et Påske Introitus for kor, orgel og trompet, samt S. H. Nicholsons ”Lift high the Cross” for samme besætning. Her er det Erik Rasmussen, der med sin trompet kaster glans over festgudstjenesten. Gratis adgang.