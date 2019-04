Penge fra Lokaludvalget til lokale aktiviteter

Lidt over 300.000 kr. blev uddelt til projekter, der har til formål at skabe netværk, dialog og liv i Brønshøj, Husum og Tingbjerg, da Brønshøj-Husum Lokaludvalg i marts behandlede ansøgninger til Bydelspuljen.

Af Erik Fisker

Lidt over 300.000 kr. blev uddelt til projekter, der har til formål at skabe netværk, dialog og liv i Brønshøj, Husum og Tingbjerg, da Brønshøj-Husum Lokaludvalg i marts behandlede ansøgninger til Bydelspuljen. De støttede projekter blev:

– Halloween i Pilegårdens have fra Kulturhuset Pilegården: 25.000 kr.

– Suburban Dance festival 2019 fra Kulturhuset Pilegården og Brønshøj Bibliotek: 24.000 kr.

– Menneskebyen – et portræt af bydelen Tingbjerg og dens borgere fra Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus: 15.000 kr.

– Ordskælv – skrive- og læseværksteder for unge i Husum-Tingbjerg fra Husum Bibliotek: 5.000 kr.

– Juletræet i Husum 2019 fra Husum Juletræs Forening: 42.250 kr.

– Danmarks Internationale Gadeteaterfestival fra Teatergruppen Batida: 25.000 kr.

– International Roma Dag fra WE dance DK: 14.500 kr.

– Brønshøj Boldklubs 100 års jubilæum fra Brønshøj Boldklub: 25.000 kr.

– Brønshøj Summer Jazz fra foreningen JAZZiVÆRK): 50.000 kr.

– SyngHøjt! 2019 fra Peter Rønn Musikoplevelser: 40.000 kr.

– Moseløbet 2019 fra Foreningen Lokalpiloterne: 35.000 kr.

Har man selv en idé til et projekt, kan man sende en ansøgning til Lokaludvalget. Men der er ‘kun’ 180.000 kr. tilbage i puljen til resten af året.

Det anbefales, at kontakte Lokaludvalgets sekretariat inden der indsendes en ansøgning. De kan hjælpe, hvis man er i tvivl om, hvordan man sender en ansøgning, og rådgive om projektet passer til Bydelspuljens formål. Ring til Marie på 38 81 10 49 – hun sidder parat.