Pølsevogn genopstod – et par timer

Folketingsmedlemmerne Martin Henriksen (tv.) og Peter Skaarup foran den til lejligheden genopståede pølsevogn. Foto: Kaj Bonne

Sagen om den lukkede pølsevogn på Brønshøj Torv fik Dansk Folkeparti til at servere pølser, brød og politiske budskaber

Af Erik Fisker

Påstanden om at den nu landskendte pølsevogn på Brønshøj Torv er blevet lukket på grund af grov chikane mod pølsedamen, fik lørdag eftermiddag Dansk Folkeparti til at genåbne en pølsevogn på torvet for at sætte fokus på den tilsyneladende urimelige situation – der efter det oplyste skulle skyldes store drenge af fremmed herkomst.

På Brønshøj Torv var mødt de fremtrædende folketingsmedlemmer Martin Henriksen og partiets næstformand Peter Skaarup, der er opstillet i Brønshøj-kredsen.

– Vi vil gerne vise vores solidaritet med pølsedamen og være med til at sikre, at der er ikke er nogen, der bliver chikaneret. Det er jo ikke første gang, at vi hører om uro og helt utilstedelig adfærd i Brønshøj fra store drenge. Det har vi set både i forretninger og på biblioteket, siger Peter Skaarup.

Peter Skaarup er formand for Folketingets retsudvalg og har i en række sager stillet spørgsmål til justitsministeren om lokale sager fra Brønshøj-Husum, som har skabt utryghed. Han har siddet i Folketinget siden 1998.