Privatskole vil udvide

Den imponerende bygning, der rummer Den Lille Skole i København. Her set fra Højstrupvej. Foto: ef

Den Lille Skole i København vil opføre tilbygning på 391 kvadratmeter

Af Erik Fisker

De eksisterende pladsforhold på privatskolen Den Lille Skole i København, der ligger på hjørnet af Højstrupvej og Lindholmsvej i Brønshøj, er blevet for trange.

Derfor ønsker skolen at opføre en tilbygning, der vil give mulighed for større klasselokaler samt en fællessal. Tilbygningen skal bygges sammen med den bevaringsværdige hovedbygning, men vil visuelt blive adskilt fra hovedbygningen med en glaskobling. Tilbygningen planlægges opført, så den indpasses i det omkringliggende villakvarter.

Netop nu er forvaltningen i gang med at forberede udarbejdelse af et forslag til lokalplan, der senere vil blive sendt i høring. Skolen forventer, at det planmæssige omkring tilbygningen vil være på i starten af næste år. Den Lille Skole i København blev oprettet i 1968 af en gruppe forældre, som ønskede, at deres børn skulle gå i en skole, som var præget af demokrati, samvær og livsglæde.

I dag har skolen 134 elever og klasser fra børnehaveklasse til 6. klasse.