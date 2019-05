Sådan får du råd til ferien til sommer

SPONSORERET INDHOLD: Sommeren nærmer sig, og du går måske og overvejer, hvor du og din familie skal hen på ferie.

Sommeren nærmer sig, og du går måske og overvejer, hvor du og din familie skal hen på ferie. Ferien bliver bare bedre, når man kommer væk hjemmefra. Man får kvalitetstid med familien, energidepoterne bliver fyldt op på ny, og de huslige pligter trænger sig ikke på. En ferie udenfor hjemmets fire vægge kan noget særligt, men det koster selvfølgelig at tage på ferie. Her kan et kviklån være en mulig.

Lav et budget over ferien

Prisen på en ferie kan være meget forskellig. Er I mest til en ferie uden for landets grænser, eksempelvis charterferie, eller er I mere til en sommerhusferie på en af Danmarks mange øer? En charterferie er selvfølgelig dyrere end en sommerhusferie, men I kan også være heldig at finde en charterferie som en afbudsrejse.

Med en charterferie skal I først og fremmest bestille flybilletter tur/retur og hotel. Måske I også gerne vil ud på nogle forskellige aktiviteter. Det kan være, at I gerne vil ud på en sejltur rundt i Venedig eller en tur ud på kameler i ørkenen. Derudover skal der også afsættes penge til at spise på de mange hyggelige restauranter. En sommerhusferie vil som sagt være lidt billigere end en charterferie. Her skal der betales for transporten ud til sommerhuset, leje af sommerhus og mad i løbet af ferien.

Finansiér nemt din ferie

Du kan måske gøre ferien lidt billigere ved selv at booke de forskellige ting såsom flybilletter, hotel og øvrige aktiviteter ved en charterferie. Men der er en anden tryghed ved at bestille gennem et rejseselskab, og det kræver heller ikke lige så meget tid af dig, som hvis du selv skulle stå for det hele.

Sommerferien er lige rundt om hjørnet, og det er en god idé allerede at bestille nu. Med et kviklån med hurtig udbetaling skal du ikke vente længe. Se mere på kviklaan-guide.dk.