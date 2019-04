Skarpe hjerner quizzer

Saml et hold med fire deltagere og vær med til quizaften på Pilegården

Af Redaktionen, redigeret

Quiz-sæsonen i Kulturhuset Pilegården mandag den 8. april kl. 19-21. Du kan samle et hold med fire deltagere. Det kan være venner, familie, naboer og skolekammerater. Måske du kender én som kan samle et andet hold. I kan man regne med at få testet jeres viden i musik, litteratur, kultur og meget mere og der er spørgsmål i alle sværhedsgrader, så alle kan være med. Quizvært er Helle Spangerup.

Der er hver gang flere quizrunder på en aften – mindst én heraf med et særligt tema. Det er hyggeligt, det er sjovt og det er ikke mindst spændende! Kom i god tid, da pladserne bliver revet væk. Man kan spise dagens ret fra kl. 17.00.

De 25 kr. (der skal betales i kontanter) i deltagergebyr ryger nemlig direkte i vinderpuljen, som vinderholdet kan dele. Der er ingen tilmelding – man dukker bare op. Holdene navngiver sig selv, og der er en omgang til aftenens bedste holdnavn.