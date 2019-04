Smører børn i Brønshøj landets bedste madpakke igen i år?

1. A på Brønshøj Skole vandt årets Madpakkedyst sidste år for deres forslag til lækre og sunde madpakker. Foto: Mejeriforeningen

Sidste år vandt 1. A på Brønshøj Skole årets Madpakkedyst for deres sunde og sjove forslag til madpakker, som børn vil elske

Af Erik Fisker

Nu kan skoleelever i 0.-3. klasse landet over igen dyste i, hvem der kan smøre Danmarks bedste madpakke og vinde pokal og restaurantbesøg for 5.000 kr.

Godt 11 mio. madpakker bliver hver uge smurt rundt i de danske køkkener, og de behøver ikke at være grå, flade og kedelige.

Det viste eleverne i 1. A på Brønshøj Skole, som bl.a. smurte en avocadomad med rød peber som tænder og agurk som hår samt en makrel-i-tomatmad formet som et hjerte med salat som pynt. De lækre madder var med til at sikre klassen en fin pokal og et restaurantbesøg som vinder af sidste års Madpakkedyst, som Mejeriernes Skolemælksordning står bag.

Snakker stadig om sund mad

– Jeg kan kun anbefale andre klasser at deltage i Madpakkedysten. I 1. A syntes børnene, at det var rigtigt sjovt og spændende at lave sunde og anderledes madpakker, som de satte deres eget præg på. Der var god læring undervejs, fordi vi talte om råvarerne, vitaminer og mineraler. Og så var der godt undervisningsmateriale til at støtte op, fortæller dansklærer Cecilie Jensen Trausen fra Brønshøj Skole.

Børnene i 1. A havde op til Madpakkedysten et forløb om mad og sundhed, som var en optakt til de sunde madpakker.

Cecilie Jensen Trausen mærker tydeligt, at Madpakkedysten har langtidsvirkning. Klassen snakker stadig om sund mad og madpakker, og det var et stort øjeblik, da klassen fik overrakt pokal og stolt drog til Experimentarium, hvor der også ventede et restaurantbesøg.

Madpakkedysten er for alle klasser fra 0. til og med 3. klasse, og der bliver stillet undervisningsmateriale, quizzer og videoer til rådighed, som klasserne kan blive inspireret af og bruge i undervisningen. Konkurrencen løber til og med maj måned, og hver måned kan en skoleklasse vinde det gyldne madpakketrofæ for den bedste madpakke.

Yderligere oplysninger på http://madpakkedysten.edutainmenthuset.dk/