Når solen begynder at kigge frem og der er snert af forår i luften, er det den tid, hvor ”gør det selv folket” vågner op. Nu skal der snavs op under neglene, og nu skal hænderne gøres en smule beskidte. Mange vil gerne i gang med tilbygninger til den eksisterende bolig, så der bliver mere plads.

Det kan handle om opsætning af gipsvægge så du får flere rum, eller opsætning af drivhus i haven. Det kan handle om en garage, en carport eller en vinterhave. Der kan være mange ting, du gerne vil, men hvor du ikke er helt sikker på, hvordan du skal starte arbejdet. I mange tilfælde vil det første skridt være en støbning af fundament.

Din tilbygning begynder med støbning af fundament

I alle disse tilfælde er støbning af fundament en central begyndelse på opførelse af- og tilbygning til forskellige huse og bygningstyper. På samme tid er det en særdeles vigtig del af opførelsen af solide vægge, så man får et sikkert bygningsværk. For hvis ikke du har et ordentligt fundament, går det ud over kvaliteten af dit hus eller tilbygning.

Før du går i gang med en tilbygning og skal til at støbe et fundament, er der en række ting, du bør vide. Hvis du ikke føler dig helt sikker i det konkrete processer, bør du overveje at få professionel hjælp. Den mindste tvivl bør få dig til at overveje behovet for en fagperson, som kan lave arbejdet for dig.

Arbejde med beton

Her er et par af de vigtigste ting du skal vide om beton før du sætter i gang med støbning af fundament:

•Bliv fortrolig med blanding af beton

Du skal bruge et billigt mørtelkar eller en trillebør samt en spade, når du blander beton, og du bliver nødt til at sætte dig ind i betonblandinger og tilsætninger. På samme tid skal du vide noget om, hvordan vandindhold påvirker konsistensen af beton.

•Betonfarve

Ved at eksperimentere med pigmenter blandet direkte ind i betonen kan du skabe forskellige farver. Det kan foregå, før du støber gulv, eller mens du venter på, at betonen stivner.

Foruden grundig viden om arbejdet med beton, skal du også have en klar plan for, hvordan fundamentet skal støbes. Støbningen afhænger af, om det er et fundament til et hus, et skur, en garage eller noget andet. Her skal du være helt afklaret med mål, arealer, vinkler med mere.

Få professionel hjælp til støbning af fundament

Hvis du alligevel ikke selv har mod på eller tid til at kaste dig fuldt ud i støbning af et fundament, er der altid den mulighed at lade en fagperson hjælpe dig. Du kan her fortsat gøre en del af arbejdet, så det bliver lettere for fagmanden at gå i gang.

Priserne kan være temmelig svær at fastsætte, fordi projektet i høj grad afhænger af, hvor meget du selv kan lave. Hertil kommer valg af leverandører, arbejdstid og materialer. I forhold til valget af leverandør er det konkurrencen mellem tilbudsgivere, der spiller ind. Her kan du blandt andet bruge nettet til at finde det billigste tilbud.