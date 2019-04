Stor koncert med 400 års musikhistorie

Fra en tidligere koncert i Adventskirken hvor både Advents- og Belmont-koret er med. Foto: presse

Af Erik Fisker

På søndag den 5. maj, kl. 16 kan man i Bellahøj Kirke høre Advents- og Belmont-koret synge klassiske mesterværker fra de sidste 400 års musikhistorie. Koncerten kulminerer, når begge kor synger sammen. Her kan man høre næsten 100 korsangere synge Edward Elgars ”Ave Verum” og John Høybyes ”Spring Morning” samt John Rutters smukke mesterværk:

”The lord bless you and keep you”. Derudover byder Belmont Koret på musicalmelodier samt sange fra Disneys tegnefilm. Advents-koret bliver dirigeret af Peter Jensby Jensen og Belmont-koret bliver dirigeret af Lars Bernark.