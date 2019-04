Syv dage i videnskabens tegn

På bibliotekerne kan børn undersøge den menneskelige hjerne. Foto: Pressefoto.

Bibliotekerne i Husum og Tingbjerg er med i den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn

Af Redaktionen, redigeret

Hvert år afvikles Forskningens Døgn, der er en videnskabsfestival med mange arrangementer. I år afvikles 700 begivenheder og foredrag i perioden fra 24.-30. april. Bibliotekerne i Tingbjerg og Husum lægger lokaler til nogle af begivenhederne.

For voksne

24. april kl. 19-20.45 på Tingbjerg Bibliotek et foredrag om ”Iran 40 år efter revolutionen”. Fri entré.

Iran spiller en stor rolle i international storpolitik. I disse dage er det 40 år siden, at en revolution overraskede observatører og efterretningstjenester overalt i verden. Med ayatollah Khomeini i spidsen væltede en bred bevægelse den herskende monark i Iran, Mohammad-Reza Shah, og etablerede en islamisk republik. Men hvor er Iran på vej hen i dag?

Lektor Rasmus Chr. Elling – der har 25 års forskning i og om Iran bag sig – vil fortælle om landet, der på én gang spiller en umådelig stor rolle, og samtidig er relativt uudforsket og ofte bliver fejlfortolket. Rasmus Chr. Elling er aktuel med bogen ’Irans Moderne Historie’, der udkommer 23. april 2019.

30. april kl. 19-21 på Husum Bibliotek et foredrag om ”Islamismen – et demokratisk potentiale”. Fri entré.

Saer El-Jaichi, ekstern lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, vil i sit foredrag prikke hul på fordomme og populære misforståelser, og han besvarer i hvilken grad der i islamismens skrifter findes et potentiale for en demokratisering af islamisk politisk tænkning.

Politisk islam fremstilles ofte som en fjende af det moderne med alt, hvad dertil hører af ideer som frisind, tolerance og pluralisme. Men islamismens centrale teorier, personer, ideologi og begreb har faktisk de seneste tre årtier tilpasset sig demokratiet.

For børn

For skoler og daginstitutioner bliver det muligt at låne en formidlingskuffert. Formidlingskufferten rummer en vifte af forskellige aktiviteter om vores hjerne:

– Sange og danse

– Spil, hvor I snyder eller tester hjernen

– Krea-aktiviteter med modellervoks og stempler

Sammen med Milo og Duno tager I på en ekspedition til menneskets hjerne. Her skal I undersøge hvad en hjerne egentlig er, hvordan den fungerer og hvad det er vi bruger hjernen til. Gennem en rejse rundt til forskellige dele af dette fantastiske organ, bliver I præsenteret for landskaberne i hjernens opbygning og vidderne i dens funktioner. På færden bliver I guidet gennem aktiviteter, der kredser om spørgsmål som: Har du nogensinde tænkt over hvad hjernen er opbygget af? Hvordan vi kan se hvad andre føler? Hvad der sker når vi bliver bange?

Børnehaveprogrammet er udviklet i et samarbejde mellem Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Centralbibliotekernes Børne- og Ungetovholdernetværk og Forskningens Døgn.

Hold øje med aktivitetskalenderen på Husum Bibliotek og Tingbjerg Bibliotek og www.forsk.dk

JL

FAKTA

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet der er initiativtager til Forskningens Døgn, hvor du kan opleve alle tænkelige typer events, der formidler forskning og forskningsresultater for børn, unge og voksne. Alle events fremgår af eventkalenderen på Forskningens Døgns hjemmeside

www.forsk.dk