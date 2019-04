Tal dansk. Tag et job. Tag ansvar

Integration er en udfordring. Og det vil den blive ved med at være, hvis ikke vi får løst netop udfordringerne med sprog, arbejde og ansvar.

Af Helle Bonnesen, borgerepræsentant og folketingskandidat (C) i Brønshøj-kredsen

Integration er en udfordring. Og det vil den blive ved med at være, hvis ikke vi får løst netop udfordringerne med sprog, arbejde og ansvar. Nu viser det sig, at flygtninge bliver væk fra danskundervisningen. 37,3% i 2018. København går ikke fri at den kedelige statistik. Her blev 36,8% væk i 2018, og tallet er steget siden 2016.

Først og fremmest er det en personlig tragedie, hvis en person ikke bliver integreret godt nok i det danske samfund. Men det er også en tragedie for det danske samfund, for slet ikke at tale om de børn, der vokser op med voksne, som ikke taler ordentligt dansk. Når børnene starter i skolen i København ser vi allerede i dag, at alt for mange ikke mestre det danske sprog godt nok.

Helt ærligt: 37,3% er alt for højt et tal til at vi kan forklare det med dårlige tilbud eller særtilfælde.

Det kan ingen være bekendt med.