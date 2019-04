Teater for børn og med børn

Elever fra Pilegårdens Teaterskole optræder i teatersalen i Grøndal Multicenter

Af Redaktionen, redigeret

Fra tirsdag den 7. maj til og med fredag den 10. maj kan man i Grøndal Multicenters teatersal opleve en sjov og spændende familieforestilling opført af elever fra Kulturhuset Pilegårdens Teaterskole.

Stykket har urpremiere og er skrevet at skuespiller og instruktør Nina Hansen og instruktørassistent Tue Konow. Stykket omhandler livet på en fiskefabrik i England et sted. Her kæmper de med mangel på fisk i havet rundt om den lille by. Fabrikken er byens stolthed, så nu hvor der ikke er flere fisk, må fabriksleder Doreen bede videnskabskvinden Flix om hjælp.

Flix har en masse planer, som børnene Sussi, Lola og Louie vist ikke lige skulle have hørt. Der bliver lavet fisk som smager af vanilje og leverpostej, og der begynder også at ske underlige ting hjemme hos fabrikkens arbejdere. Kom og grin og syng med og se hvordan dramaet forhåbentlig ender lykkeligt!

”Fisk i fabrikken” er en sjov, spændende og musikalsk familieforestilling opført af elever fra Pilegårdens Teaterskole. Mest for 4-11 år. Stykket bliver spillet på Folketeatrets lille scene i Grøndal Multicenter, Hvidkildevej 64. 2400 Kbh. NV. Man kan købe billetter og se spilletider på www.pilegaarden.kk.dk.

JL