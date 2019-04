Tingbjerg set med Peter Olesens øjne

Peter Olesen er begejstret for Tingbjerg. Foto: Charlotte Brøndum

På torsdag den 2. maj er der gratis byvandring i Tingbjerg med forfatter og foredragsholder Peter Olesen

Af Erik Fisker

Peter Olesen har guidet mange igennem de danske byer og Københavns unikke byrum, både i sine bøger og på byvandringer. Nu går turen til Tingbjerg.

Det skorter ikke på positive udsagn fra Peter Olesen om Steen Eiler Rasmussens og C. Th. Sørensens Tingbjerg.

– Fantastisk byggeri. Og hvilket naturskønt område. Dengang havde man overskud til det grønne, kommenterer han, mens han fotograferer detaljer, som de færreste mærker sig ved i en travl hverdag.

– Nogle af haverne herude har karakter, af det vi kender fra Vestvolden. En smule vildt. Og se, allerede dengang havde man øje for at lede regnvandet ned til et naturligt bassin, siger Peter Olesen, mens han går rundt i området.

Bygården er flot

Men der deles også lussinger ud. Ikke til Tingbjerg. Men til al det nye byggeri, der bl.a. er et nødvendigt tiltag, der følger med, at mange ønsker at bo i København.

– Jeg er ganske meget trist til mode ved, at man vil fortætte med så mange nye boliger i området. Det er typisk Københavns Kommune. Det går ud over alt det grønne, som vi får så lidt af nu om dage ved nybyggeri: Carlsberg, Grønttorvet, Nordhavnen m fl. Det er skammeligt, siger Peter Olesen.

Når det er sagt, får det nye byggeri i Tingbjerg positive kommentarer med på vejen.

– Bygårdens første boliger og butikker er flot. Og ganske fint bragt sammen med det øvrige byggeri herude. Men ærgerligt, at det dækker for de flotte detaljer på højhuset. Og Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus er et spændende og sjovt hus. Der er jo tale om en kulturel sammensmeltning med skolen og svømmehallen. Man forstår de mange fornemme arkitekturnomineringer huset har fået og er i spil til, slutter Peter Olesen.

FAKTA

• Gratis byvandring med journalist og forfatter Peter Olesen torsdag d. 2. maj kl. 16 – 18. Oplæg i Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus efterfulgt at en tur rundt i kvarteret.

• Arrangementet rundes af i EnergiCenter Voldparken, der er tegnet af Kay Fisker. Her kan man deltage i det populære folkekøkken mod betaling.

• Oplæg og byvandring er gratis. Tilmelding: http://energicenter.dk/2019/04/05/byvandring-med-peter-olesen/

• Arrangører: EnergiCenter Voldparken og Tingbjerg-Husum Partnerskab.